Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek - Haberler
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Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 yaşındaki engelli Mihrican Bardak'ın protez kol hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 15 yaşındaki engelli Mihrican Bardak'ın protez kol hayalini gerçekleştireceklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, engelli Bardak'ı Derobası Köyü'ndeki evinde ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Bardak ve ailesiyle bir süre sohbet eden Yılmaz, "Mihrican kızımız hiç üzülmesin, kızımıza yardımcı olmak için gereken tüm gayreti gösteriyoruz. En kısa zamanda kızımızın isteğini gerçekleştireceğiz ve Mihrican protez koluna kavuşacak. Onun mutlu olması bizi de mutlu eder." ifadesini kullandı.

Bardak da mutlu olduğunu belirterek Vali Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, Bardak'a ve kardeşlerine çeşitli hediyeler verdi.

Vali Yılmaz'ın ziyaretine İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Seydi Gülsoy da katıldı.

Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek

AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Osmaniye Valisi Yılmaz, 15 yaşındaki Mihrican'ın protez kol hayalini gerçekleştirecek - Haberler
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