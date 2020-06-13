Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan veda ziyaretleri
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Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan veda ziyaretleri

Valiler kararnamesiyle Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, veda ziyaretinde bulundu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun'dan veda ziyaretleri
13.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:44

Valiler kararnamesiyle Kahramanmaraş Valisi olarak atanan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, veda ziyaretinde bulundu.

İl Genel Meclisi'ni ziyaret eden Coşkun, burada meclis üyelerinden helallik istedi.

Görev süresince meclis üyeleriyle karşılıklı anlayış, dayanışma ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirten Coşkun, "Bu nedenle İl Genel Meclisi başkanımıza ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum. Haklarınızı helal edin. Kahramanmaraş'ta kapımız, gönlümüz sizlere her zaman açıktır." dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice de Vali Coşkun'a yeni görevinde başarı diledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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