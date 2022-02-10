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Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaniye Valisi konuk olduğu ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirilen ev ziyaretlerinde konuk olduğu ailenin sorun ve taleplerini dinliyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, geleneksel hale getirdiği ev ziyaretlerini sürdürüyor. Bu hafta da iki çocuklu bir aileye misafir olan Yılmaz, ailenin sorun ve isteklerini dinliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aykut Bulut'unda eşlik ettiği aile ziyaretlerinde çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmiyor.

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, "Vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor ve onlarla sohbet ediyoruz. Eğer yardımcı olabileceğimiz konular varsa elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz'ı evlerinde konuk etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren aile üyeleri ise ziyaretlerinden dolayı Vali Yılmaz'a teşekkür etti. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Yerel, Haberler

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