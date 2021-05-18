Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı askeri evinde ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı askeri evinde ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı askeri evinde ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan askeri evinde ziyaret etti.

Vali Yılmaz, beraberindeki eşi Şenay Yılmaz ile Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK ile 6 Mayıs'ta çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Levent Talan ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Talan'ın kısa sürede sağlığına kavuşmasını dileyen Yılmaz, "Askerimize Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bütün gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Yılmaz, ziyaret sonunda Talan'a Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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