Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı
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Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı

23.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:50

Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ilin nüfusa göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ortalaması en yüksek kentler arasında bulunduğunu belirterek vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, ilin nüfusa göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ortalaması en yüksek kentler arasında bulunduğunu belirterek vatandaşları kurallara uymaları konusunda ikaz etti.

Vali Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Ahmet Alkan Caddesi'ndeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan tedbirleri gevşetmemelerini isteyen Yılmaz, "Lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." dedi.

Uygulama sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Yılmaz, denetimlerin her hafta yapıldığını belirtti.

Vaka sayılarına değinen Yılmaz, "İlimiz geçen hafta nüfusa göre, vaka ortalaması en yüksek çıkan illerden biriydi. Tablo hepimizi çok üzdü. Bir haftadır mücadelemizi ciddi şekilde artırarak sürdürüyoruz. Bu hafta itibarıyla azalışa geçti. Önümüzdeki süreçte bu azalmayı hızlı şekilde devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelenin hep birlikte kazanılacağının altını çizen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bütün hemşerilerimden kurallara azami ölçüde gayret göstermelerini, sosyal mesafeye dikkat etmelerini, maskelerini mutlaka takmalarını, hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyorum. Bu kurallara uymamızın çok önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. İnşallah bu düşüşü devam ettirirsek önümüzdeki günlerde tedbirlerin kaldırılması anlamında da daha rahat hareket edebileceğiz. Eğer bu düşüşü gerçekleştiremezsek maalesef bu sıkıntılı süreç devam edecek. Bu süreçten kurtulmamızın yolu hep birlikte kurallara uymak."

Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı
Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı
Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı
Son dakika haberi: Vali Yılmaz, vatandaşları Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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