Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlardan ev ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlardan ev ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi

11.03.2021 14:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:11
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlardan ev ziyaretlerinde bulunmamalarını istedi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de salgına karşı alınan tedbirleri denetledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de salgına karşı alınan tedbirleri denetledi.

Kadirli ilçesindeki denetimlere katılan Vali Yılmaz, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, tedbirler konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadirli'nin vaka sayısı en yüksek ilçelerden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah hep beraber mücadele edersek, kurallara uyarsak koronavirüsü ilçemizden, ilimizden atacağız. Ev buluşmalarının yayılmanın en önemli sebeplerinden biri olduğunu ve bunu kadınlarımızın önleyebileceğini görüyoruz. Bir araya gelmeyi, toplanmayı yapmazsak, kurallara da uyarsak bu Kovid-19'dan hep birlikte kurtulacağız. Görüyorum ve inanıyorum, Osmaniye ve ilçelerimiz olarak Kovid-19'u hep birlikte yenmeye kararlıyız. Osmaniyeli ve Kadirlili hemşerilerimden mücadeleye topyekun katılmalarını ve destek vermelerini istiyorum."

İlçedeki denetimlere Kaymakam Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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