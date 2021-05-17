Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara "aşı yaptırın" tavsiyesinde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor." dedi.

Vali Yılmaz, salgınla mücadele kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yapılan denetimlere katıldı.

Hal esnafıyla bir araya gelen Vali Yılmaz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, dinamik denetim modeli kapsamında denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, " Bugün de hal esnafımızı ziyaret ettik. Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızın tedbirlere hassasiyetle uyduklarını gördük. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osmaniye olarak, virüsle mücadelede çok iyi yol katettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek çok kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime gösterdikleri hassasiyet ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kuralları asla gevşetmeyelim, daha sıkı bir şekilde sürdürelim ve inşallah çok daha iyi sonuçlar alalım."

Koronavirüsle mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Koronavirüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız sonra aşılarımızı yaptıracağız ki bu mücadelede en iyi sonuçları alalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner