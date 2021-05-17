Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara "aşı yaptırın" tavsiyesinde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara "aşı yaptırın" tavsiyesinde bulundu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara 'aşı yaptırın' tavsiyesinde bulundu
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor." dedi.

Vali Yılmaz, salgınla mücadele kapsamında Osmaniye Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde yapılan denetimlere katıldı.

Hal esnafıyla bir araya gelen Vali Yılmaz, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, dinamik denetim modeli kapsamında denetim ve kontrol faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, " Bugün de hal esnafımızı ziyaret ettik. Denetimlerimiz sırasında esnaflarımızın tedbirlere hassasiyetle uyduklarını gördük. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Osmaniye olarak, virüsle mücadelede çok iyi yol katettiklerini dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"Tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz. Bu şekilde devam edersek çok kısa sürede çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime gösterdikleri hassasiyet ve destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kuralları asla gevşetmeyelim, daha sıkı bir şekilde sürdürelim ve inşallah çok daha iyi sonuçlar alalım."

Koronavirüsle mücadelede aşı yaptırmanın çok önemli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Koronavirüsü yenebilmemiz için önce tedbirlere uyacağız sonra aşılarımızı yaptıracağız ki bu mücadelede en iyi sonuçları alalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme sonrasında 3 kurala dikkat edilecek: Denetim, kontrol ve hızlı aşılama
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Kademeli normalleşme bugün başladı! İşte 1 Haziran'a kadar geçerli olacak yeni korona tedbirleri
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 223 kişi vefat etti, 10 bin 512 yeni vaka tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Tarkan Hande Erçel Pınar Altuğ
Spor Mesut Özil Adem Büyük Caner Erkin Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, vatandaşlara "aşı yaptırın" tavsiyesinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 13:55:09. #1.14#

title