Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesaj yayımladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında, Ramazan Bayramı'nın on bir ayın sultanı Ramazanı taçlandırdığını belirtti.

Dini bayramların, milli birlik ve dayanışma içerisinde, manevi değerleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin yaşandığı günler olduğunu kaydeden Yılmaz, mesajında şunları belirtti:

"Mavi göklerin gururu şanlı bayrağımızın dalgalandığı bu topraklarda, Türk milleti olarak asırlardır birbirimizin hukukuna sahip çıkarak, ülkemizin kalkınması yönündeki ortak hedeflerimiz doğrultusunda hep beraber gayret gösteriyoruz. Her türlü zorluğu, ortak değerlerimiz etrafında kenetlenerek aşıyoruz. Çünkü bizi bir arada tutan sevdamız vatanımızdır, bayrağımızdır, milli ve dini bayramlarımıza olan inancımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman