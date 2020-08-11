Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, pandemi polikliniğini ziyaret etti Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniğini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye Devlet Hastanesi Pandemi Polikliniğini ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde hastane başhekimi Tamer Gülsur'dan kentteki koronavirüs vakaları, iyileşen hastalar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Devletin tüm imkanlarıyla Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini ifade eden Yılmaz, "Kentte vaka artışının önlenmesi için vatandaşlarımızı tedbirlere uyma konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yanı sıra filyasyon çalışmalarının da büyük bir özenle devam ediyor. Bu mücadelede maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak, vaka sayısının önlenmesi açısından çok büyük önem taşıyor. Filyasyon ve tarama ekiplerimiz de vakalarla temas eden vatandaşlarımızı sıkı bir şekilde takip ediyorlar, sağlık çalışanlarımız hastanemizde fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Tüm sağlık ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA