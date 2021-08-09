Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınında evleri zarar görenleri ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, orman yangınında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, 28 Temmuz'da çıkan ve Kadirli ilçesine kadar yayılan orman yangınında zarar gören evlerde incelemelerde bulundu, ev sahiplerine geçmiş olsun dileğini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, vatandaşların zararlarının telafisi için çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirterek, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, gereken desteği veriyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman