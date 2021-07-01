Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, LGS'de 500 tam puan alan iki öğrenciyi ödüllendirdi
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, LGS'de 500 tam puan alan iki öğrenciyi ödüllendirdi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, LGS'de 500 tam puan alan iki öğrenciyi ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciyi ödüllendirdi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan iki öğrenciyi ödüllendirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Vali Yılmaz, Düziçi İrfanlı Ortaokulu öğrencisi Hanifi Efe Nayan ve Kadirli Özel Biltepe Ortaokulu öğrencisi Emre Sayğan'ı makamında kabul etti.

İki öğrenciyi de tebrik eden Yılmaz, "Öğrencilerimiz, LGS'de elde ettikleri dereceyle hepimizi gururlandırdılar. Evlatlarımızı, onları yetiştiren ailelerini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da başarılarını sürdüreceklerine inanıyorum. Sevgili öğrencilerimizi yürekten kutluyorum." dedi.

Ziyarette hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da, LGS sonuçlarına göre Hanifi Efe Nayan ve Emre Sayğan'ın toplamda 500 tam puan alan 97 birinci arasında yer aldığını kaydetti.

Vali Yılmaz, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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