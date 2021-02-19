Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:46
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Bahçe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Vali Yılmaz, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına büyük oranda uyduğunu görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a Bahçe Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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