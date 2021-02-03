Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı

03.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:42
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mutasyona uğrayan virüsün yayılımının artmaya başladığını, bu nedenle kurallara uymanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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