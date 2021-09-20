Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadirli'de yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadirli'de yapılan denetimlere katıldı.

Atatürk Caddesi üzerinde yapılan denetime katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek maske, hijyen, sosyal mesafe ve aşı olunması konularında uyarıda bulundu.

Vali Yılmaz, denetim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, koronaviriüs ile mücadelede başarılı olmak için tedbirlere uyulmasını gerektiğini söyledi.

Vatandaşların mutlaka aşı olmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bu illet ile mücadelede başarılı olabilmemiz için mutlaka tedbirlere uyacağız, aşılarımızı olacağız. Herkesin uyacağına inanıyoruz. İnşallah hep birlikte daha önce olduğu gibi Osmaniye'mizde vaka sayısını en az seviyeye indireceğiz. Tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Unutmayalım ki bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu
Magazin Demet Akalın Binali Yıldırım
Spor Sergen Yalçın Hamit Altıntop Binali Yıldırım Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Gazeteler Donald Trump Güzel Sözler Şans Oyunları Münir Karaloğlu Hava Durumu Serenay Sarıkaya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:59:52. #1.12#