Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadirli'de düzenlenen denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronaviris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kadirli'de düzenlenen denetime katılarak esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, Eski Sanayi Caddesi'ndeki demetimde esnafları ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, koronavirüse karşı verilen mücadeleyi sabırla sürdürmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Koronavirüs sonuçlarına baktığımızda çok iyi durumdayız. İnşallah bunu sürdürelim. Kadirli ilçemiz de en iyi yerlerden birisi. Osmaniye'ye birincilik yakışır. Sağlıkçılarımız, jandarmamız, emniyetimiz, bütün kamu personeli alanda mücadele ediyor. Vatandaşlarımız gerekli hassasiyeti gösteriyorlar. Emeği olan herkese ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Koronavirüsten ilimizi, ilçelerimizi ve ülkemizi arındıralım. Koronavirüsle mücadelemizi aksatmadan sürdürelim. İnşallah Türkiye'de en iyisi olalım." ifadelerini kullandı.

Denetime katılan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da, koronavirüs tedbirleri kapsamında görev yapanlara ve kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı
Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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Vali Erdinç Yılmaz Kadirli'de Kovid-19 denetimlerine katıldı - Haberler
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