Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

02.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:29
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yılmaz, ziyaretinde İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak'tan kurumun işleyişi, personel durumu, iş başvuruları, istihdam için verilen destekler, işgücü yetiştirme kursları, işverenlerle yapılan görüşmeler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

Meslek edindirme kurslarındaki kursiyerlerin ürettiği ürünleri de inceleyen Yılmaz, kurum çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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