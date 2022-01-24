Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimine katıldı
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi ilçesinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetime katıldı.

Refik Cesur Bulvarı üzerinde yapılan denetime katılan Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşlarla görüştü, maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Yılmaz, Kovid-19 ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirterek, bu mücadeleye herkesin destek vermesinin önemine değindi.

Yılmaz, vatandaşlara tedbirlere hassasiyetle uymaları, aşı yaptırmaları, aşı süreçlerini bir an evvel tamamlamaları çağrısında bulundu.

AA / Ersin Şimşek - Son Dakika Haberleri

Erdinç Yılmaz, Osmaniye, Esnaf, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title