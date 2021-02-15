Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı

15.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:40
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Düziçi'nde Kovid-19 denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düziçi'nde yapılan denetimlere katıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Düziçi'nde yapılan denetimlere katıldı.

Refik Cesur Bulvarı üzerinde yapılan denetimlerde, esnaf ve vatandaşlara maske, hijyen ve sosyal mesafe uyarısında bulunuldu.

Vali Yılmaz, incelemeleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Düziçi ilçesinde vaka sayısındaki artışın fazla olması nedeniyle ilçede pandemi değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti.

Toplantıda, virüsün yayılımını önlemek için alınması gereken tedbirleri değerlendirdiklerini kaydeden Yılmaz, "Toplantımızın ardından da esnafımızı ziyaret ederek, denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızdan önemle rica ediyoruz; lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım. Tedbirlerimizi asla gevşetmeyelim. Unutmayalım ki bu virüsle mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Denetimlerde Vali Yılmaz'a, Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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