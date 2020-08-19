Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan ziyaret Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesini ziyaret etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sumbas ilçesini ziyaret etti.

Vali Yılmaz, Kaymakam İdil Özdemir, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ve Mehmetli Beldesi Belediye Başkanı Fatih Seyitoğlu'nu ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, 2005 yılında Denizli'nin Çivril ilçesinde Şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Umut Eyvaz'ın ailesini de ziyaret ederek, şehit annesi Lütviye Eyvaz'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya gelen Yılmaz'ın ziyaretinde Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve bazı kurum müdürleri de yer aldı.

Kaynak: AA