Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok azalan iller arasında Osmaniye'nin olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok azalan iller arasında Osmaniye'nin olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin Kovid-19 risk tablosuna göre en iyi iller arasında 1. sırada olduğunu belirtti.

Mesajında illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşan ve birinciliğin Osmaniye'ye çok yakıştığını kaydeden Yılmaz, "Teşekkürler Osmaniye'm. Haydi Osmaniye'm, bunu sonuna kadar sürdürelim. Bir kez daha yürekten teşekkürler Osmaniye'm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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