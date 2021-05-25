Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan vatandaşlara teşekkür

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok azalan iller arasında Osmaniye'nin olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının en çok azalan iller arasında Osmaniye'nin olduğunu belirterek, vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentin Kovid-19 risk tablosuna göre en iyi iller arasında 1. sırada olduğunu belirtti.

Mesajında illere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşan ve birinciliğin Osmaniye'ye çok yakıştığını kaydeden Yılmaz, "Teşekkürler Osmaniye'm. Haydi Osmaniye'm, bunu sonuna kadar sürdürelim. Bir kez daha yürekten teşekkürler Osmaniye'm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner