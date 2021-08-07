Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan "aşı yaptırın" çağrısı Açıklaması
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan "aşı yaptırın" çağrısı Açıklaması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 'aşı yaptırın' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayılarında çok ciddi bir artış gözlendiğini belirterek, hastalığa yakalananların yüzde 80'inin aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayılarında çok ciddi bir artış gözlendiğini belirterek, hastalığa yakalananların yüzde 80'inin aşı yaptırmayanlar olduğunu söyledi.

Vali Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Kovid-19 ile ilgili denetimlere devam ettiklerini belirtti.

Kent genelinde pozitif vaka sayısında çok ciddi bir artış gözlendiğine dikkat çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Maalesef ilimizde ciddi bir yükseliş yaşıyoruz. Bu yükselişi durdurabilmemiz için mutlaka tedbirlere uymalıyız. Normalleşme sürecinde birçok vatandaşımız 'maske takma zorunluluğu kalktı' gibi algıladı ama maske takma zorunluluğu devam ediyor. Lütfen maske, sosyal mesafe, temizlik kurallarına uyalım ve mutlaka geciktirmeden aşımızı olalım. Şu anda ilimizde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızın yüzde 80'i aşı olmayanlar, yüzde 20'si de tek doz aşı olanlar. Aşı olup yakalananlar çok hafif atlatıyor. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki aşı koruyor. Kovid-19'u yenebilmemizin tek yolu, tedbirlere uymak ve geciktirmeden aşı olmak."

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 'aşı yaptırın' çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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