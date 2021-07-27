Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan "aşı yaptırın" çağrısı Açıklaması
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan "aşı yaptırın" çağrısı Açıklaması

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 'aşı yaptırın' çağrısı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, son günlerde kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek, vatandaşlara mutlaka aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, son günlerde kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitif vaka sayılarının artmaya başladığını belirterek, vatandaşlara mutlaka aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Kovid-19 ile ilgili denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Osmaniye'de son günlerde pozitif vakalarda bir artış gözlemlendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu yükselişi durdurmak, eski kötü günleri bir daha yaşamamak için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Allah korusun o yoğunluk yaşadığımız zamanları bir daha yaşamayalım. Bu virüsten kurtulmanın yolunun, tedbirlere hassasiyetle uymak ve mutlaka aşı yaptırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Hepimizin sağlığı için vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını ısrarla istiyoruz. İnşallah Osmaniye olarak iki hafta önceki iyi durumumuza geri dönelim." diye konuştu.???????

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 'aşı yaptırın' çağrısı Açıklaması
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 'aşı yaptırın' çağrısı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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