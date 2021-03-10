Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan 135 bin öğrenciye Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirici mektup

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz 135 bin öğrenciye Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirici öğeler içeren mektup yazdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Osmaniye'de, Vali Erdinç Yılmaz 135 bin öğrenciye Kovid-19 salgınıyla ilgili bilgilendirici öğeler içeren mektup yazdı.

Saimbey Ortaokulunda düzenlenen mektup teslim programına katılan Vali Yılmaz, kent genelinde alınan tedbirlerle alakalı öğrencileri bilgilendirdi.

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, çok yüksek riskli iller kategorisinden biran önce kurtulmak için topyekun mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Kentte 135 bin öğrenciye mektup yazdığını, bu mektupların ailelere iletilmesiyle 400 binden fazla kişiye ulaşmış olunacağını ifade eden Yılmaz, "Koronavirüs salgınıyla mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bugün çok ayrı ve özel bir mücadelemizi Saimbey Ortaokulu öğrencilerimizi ziyaretimizle başlatıyoruz. İlimizdeki tüm öğrencilere şahsım tarafından bir mektup yazıldı. 135 bin öğrencimize yazdığımız mektuplar 400 binden fazla velimize ulaşacak. İnanıyoruz ki bu mektup okutulacak ve çocuklarımız bu konunun takipçisi olacak." diye konuştu.

Öğrencilerden mektupları mutlaka ailelerine ulaştırmalarını isteyen Vali Yılmaz, "Bu mektupta, ev ziyaretlerine ara verilmesi gerektiği ve bu mücadeleyi hep beraber yapabileceğimizi dile getirdik. Bugün ziyarette bulunduğum sınıfta ki öğrencilerimiz hep beraber söz vererek bu mücadeleye destek olacaklarını söylediler. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin bu mücadelede önemli bir rol oynayacaklarına inanıyorum. İnşallah, çocuklarımız evde ve sokakta takipçisi olacaklar. Gençlerimiz, çocuklarımız ve vatandaşlarımızla el ele vererek koronavirüsü şehrimizden söküp atacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman