Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti
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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret ederek bilgi aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Osmaniye'de ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırını ziyaret ederek bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yılmaz'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şube Müdürü Zafer Tekin tarafından tır hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Tekin, dijital tırın yüksek teknoloji ürünü cihazlarla donatıldığını kaydederek, şunları aktardı:

"Dijital tırda, sihirli ayna deneyimi, harekete duyarlı ekran, yeşil perde deneyimi, 3 boyutlu sanal kutu gibi alanlar bulunuyor. Yeşil perde deneyimi ileri teknoloji veri işleme olanaklarıyla özel materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 boyutlu sanal kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken ileri teknolojiyle havada holografi oluşturularak, gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisi'nin hologram gösterisi yapılıyor. Özel olarak üretilen harekete duyarlı ekranla da ileri teknoloji hareket algılama sistemleriyle yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu insansız hava aracı ile uçuş deneyim imkanı sağlanıyor."

Vali Yılmaz da dijital tırın gençler ve çocuklar için ufuk açıcı olduğunu ifade ederek, "Bu güzel hizmet için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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