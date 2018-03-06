Osmaniye Valisi Coşkun'dan, Gazi Ziyareti

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İdlib'de oluşturulan kontrol noktasına yapılan saldırı sonucu yaralanan Gazi Piyade Uzman Çavuş Emrah Ay'ı Düziçi ilçesindeki evinde ziyaret etti.



Coşkun, gaziye geçmiş olsun dileklerini ileterek sohbet etti.



Askerlerin kahramanca mücadele ettiğini ifade eden Coşkun, "Milletimizin bekası ve güvenliği için gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerimiz canlarını hiçe sayarak kahramanca mücadele ediyor. Tüm gazilerimize acil şifalar diliyorum." dedi.

Gazi Ay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Coşkun ve eşine teşekkür etti.