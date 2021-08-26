Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor
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Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor

Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, aşı olmamakta direnenlerin koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini belirterek, "Osmaniyeli hemşerilerime, koronavirüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, aşı olmamakta direnenlerin koronavirüse yakalandıktan sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini belirterek, "Osmaniyeli hemşerilerime, koronavirüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum" dedi.

Fakıuşağı Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve  112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık  katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla yaptığı sohbetlerde vaka sayısının yükseldiğini belirterek, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması gerektiğini ve koronavirüsle mücadelede aşı olmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

'AŞI OLMADIKLARI İÇİN PİŞMANLAR'

Denetimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelemizi sürdürüyoruz. Koronavirüs bitene kadar tedbirlere hassasiyetle uymaya devam etmemiz ve ayrıca aşı olmayan vatandaşlarımızın da aşılarını bir an önce olmaları çok önemli. Bu mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uymamız gerekiyor. Aşı olmamakta direnen vatandaşlarımızın daha sonra yoğun bakımda aşı olmadıkları için pişmanlıklarını dile getirdiklerini görüyoruz. Ama ne yazık ki geç kalınmış olunuyor. Bu nedenle Osmaniyeli hemşerilerime, koronavirüse yakalanmadan mutlaka aşılarını olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizi bu şekilde sürdürüp inşallah en iyi şekilde sonuçlandıralım" diye konuştu.


Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor
Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor
Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor
Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Osmaniye Valisi: Aşı olmayanlar yoğun bakımda pişmanlıklarını dile getiriyor - Haberler
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