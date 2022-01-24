Osmaniye Valiliği: "Uçurumdan atılmadı atladı"

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Valiliği, "darp edildikten sonra uçurumdan atıldığı" ileri sürülen kadının, uçurumdan atılmadığını atlayarak intihara teşebbüs ettiğini bildirdi.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde yer alan haberlerde bir şahsın darp edildikten sonra uçurumdan aşağı atıldığı ifadeleri yer almıştır. Olaya dair doğru bilgiler aşağıdaki açıklamada yer almaktadır.

23.01.2022 günü saat 01.40 sıralarında Osmaniye ili Seyirtepesi mevkiinde bir şahsın dövülerek uçurumdan atıldığı yönünde yapılan basın haberinde yer alan bilgi doğru değildir. Söz konusu olayda doğru bilgi, A.E. isimli bayanın sevgilisi ile tartıştıkları ve tartışma sonucunda bayanın uçurumdan atlayarak intihara teşebbüs ettiği, uçurumdan atlayan şahsın jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldığı yönündedir" ifadelerine yer verildi. - OSMANİYE

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