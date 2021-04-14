Osmaniye Valiliği, hastanede görevli radyoloji teknikerinin polislerce darbedildiği iddiasını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye Valiliği, hastanede görevli radyoloji teknikerinin polislerce darbedildiği iddiasını yalanladı

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Osmaniye Valiliği, hastanede görevli radyoloji teknikerinin polislerce darbedildiği iddiasını yalanladı

Osmaniye Valiliği, Kadirli Devlet Hastanesinde görevli radyoloji teknikerinin polisler tarafından darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Osmaniye Valiliği, Kadirli Devlet Hastanesinde görevli radyoloji teknikerinin polisler tarafından darbedildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesinde görevli radyoloji teknikeri Z.C'nin hastane bahçesinde bir grup sivil polis tarafından darbedildiği" yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hastane polisinin, 3 Nisan'da görevli bir doktora mukavemette bulunduğu ihbarı ve takviye istemesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde bir kişinin, görevli hekim ve güvenlik görevlilerine hakaret ettiği görülmüştür. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınmıştır. Bu esnada Acil Servis girişinde bulunan maskesiz 2 kişiye personelimiz tarafından maske takmaları konusunda uyarı yapılmış ancak şahıslardan biri maskesini takmayarak, hastane polisine sözlü hakaret ve fiili mukavemette bulunmuştur. İncelemede, hakaret eden kişinin hastanede röntgen teknisyeni olarak görev yapan Z.C. olduğu tespit edilmiş ve şahıslara görevli memura hakaret ve mukavemetten adli ve idari işlem uygulanmıştır. Radyoloji teknikeri Z.C'nin darbedildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mario Draghi Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Ajda Pekkan Demet Özdemir Murat Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye Valiliği, hastanede görevli radyoloji teknikerinin polislerce darbedildiği iddiasını yalanladı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:07:01. #1.16#

title