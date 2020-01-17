: Osmaniye vali coşkun'dan öğrencilere tatilde sevdiğiniz ne varsa onları yapın

17.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:44

Vali Coşkun'dan öğrencilere: Tatilde sevdiğiniz ne varsa onları yapın

OSMANİYE Valisi Ömer Faruk Coşkun, karnelerini verdiği öğrencilere, "Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınızla güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın" tavsiyesinde bulundu.

Osmaniye'de 446 okulda 134 bin 871 öğrenci, karnelerini alarak ilk dönem tatiline girdi. Cebelibereket Şehit Ahmet Yılmaz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkan Yardımcısı Melih Loş ve milli eğitim müdür yardımcıları katıldı. Öğrencelere karnelerini dağıtan Vali Coşkun, "Hepinize iyi tatiller diliyorum, bu süre içerisinde iyice dinlenin. İkinci dönem için enerji depolayın. Mutlaka sevdiklerinizle beraber olun, sevdiğiniz etkinlikleri yapın. Sayın bakanımızın ifadesiyle hayatın içerisinde olun. Tamamen kendinizi odanıza evinize kapatmayın. Mutlaka dışarıda arkadaşlarınız, dostlarınız, akrabalarınızla güzel etkinlikler yapın. Sevdiğiniz ne varsa onları yapmaya çalışın. Tatil süresince cep telefonu yada tabletle zamanınızı geçirmeyin. Dışarı çıkın arkadaşlarınızla beraber olun, iyice dinlenin, 15 gün sonra inşallah ikinci yarı yıl başladığı zaman zinde ve enerjik bir şekilde okula başlarsınız" dedi.

Vali Coşkun, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için bir görev çizelgesi hazırladığına da dikkat çekerek, "Burada toplam 5 görev var fazla değil, mutlaka bunları yapın. Bunlar sizlerin hayata hazırlanmanızda, hayatı kavramanızda ve öğrenmenizde çok önemli katkısı olacaktır.Şimdiden iyi tatiller diliyorum, sağlık afiyet diliyorum" diye konuştu.

2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrenciler, büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA

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