Osmaniye uyuz köpek tedavi altına alındı

23.09.2019 15:32

Uyuz köpek tedavi altına alındı

OSMANİYE'de dağlık alanda yaşayan ve yoğun parazit enfestasyonu bulunan dişi köpek tedavi altına alındı.

Bölgede bulunan hayvan sever yayla sakinleri, bölgede uzun bir süredir besledikleri köpeğin hastalıklı olduğunu görünce hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye Temsilciği ile iletişime geçtiler. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan Veteriner Hekim Ali Laçinbala, yoğun parazit enfestasyonu bulunan köpeği ilaçlı suyla banyo yaptırdıktan sonra ilaç tedavisi uyguladı. Direnç kazanması için vitamin takviyesi yapılan köpeğin ayrıca tırnak bakımları da yapıldı.

Kaynak: DHA