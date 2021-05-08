OSMANİYE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI BULUNAN SURİYELİ, YAKALANARAK SINIR DIŞI EDİLDİ
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OSMANİYE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI BULUNAN SURİYELİ, YAKALANARAK SINIR DIŞI EDİLDİ

OSMANİYE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YASAĞI BULUNAN SURİYELİ, YAKALANARAK SINIR DIŞI EDİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de hakkında kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı S.H. (36), yakalanarak sınır dışı edildi.

OSMANİYE'de hakkında kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edilen Suriye vatandaşı S.H. (36), yakalanarak sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi İl Göç İdaresi Müdürlüğü çevresinde, yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, kimliğinden şüphe edilen Suriye vatandaşı S.H.?nin yapılan parmak izi kontrolünde, hakkında 'genel güvenlik' açısından genel ve milli güvenlik ile uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görülen 'tahdit' kodu bulunduğu, kamu düzeni ve güvenliği açısından Türkiye'ye giriş yasağının olduğu saptandı. Gözaltına alınan S.H., sınır dışı edilmek üzere idari işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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