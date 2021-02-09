Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 18 liradan işlem gördü
09.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:39
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 18 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|18,00
|18,00
|Mısır
|Kg
|1,87
|1,87
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,40
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|1,70
|1,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven
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