Osmaniye Ticaret Borsası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye Ticaret Borsası

AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
 - Güncelleme:
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg3,403,40
Soya fasulyesiKg4,505,00

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title