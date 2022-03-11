Osmaniye Ticaret Borsası
AA - İsmihan Özgüven - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|3,40
|3,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,50
|5,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler
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