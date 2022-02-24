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Osmaniye Ticaret Borsası

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg14,0021,00
Kabuklu yer fıstığıKg10,0012,00

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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