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Osmaniye Ticaret Borsası

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,30 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,304,30
Soya fasulyesi Kg7,707,70

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haberler

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