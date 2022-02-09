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Osmaniye Ticaret Borsası

AA, Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 3,50 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg3,503,50
Soya fasulyesiKg6,006,00

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi

Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haber

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