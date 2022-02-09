Osmaniye Ticaret Borsası
AA, Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 3,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 3,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,50
|3,50
|Soya fasulyesi
|Kg
|6,00
|6,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi
Osmaniye, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500