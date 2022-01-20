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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,87 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 4,87 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,404,87
MısırKg3,603,60

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri

Osmaniye, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber

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