Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,10 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 4,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,10
|4,10
|Mısır
|Kg
|2,80
|3,60
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
Osmaniye, Ticaret, Buğday, Mısır, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500