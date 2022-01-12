Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,25 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı 3,25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|3,25
|3,25
|Mısır
|Kg
|3,45
|3,85
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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