Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 4,68 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı 4,68 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,68
|4,68
|Mısır
|Kg
|3,90
|3,90
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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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