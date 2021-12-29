Osmaniye Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı 8 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|4,75
|4,75
|İç yer fıstığı
|Kg
|8,00
|8,00
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500