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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg11,0016,00
Kabuklu yer fıstığıKg6,507,50

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri

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