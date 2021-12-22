Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|11,49
|17,50
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|9,00
|9,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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