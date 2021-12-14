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Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi

Osmaniye Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Soya fasulyesi.Kg5,506,50
Ayçiçeği yağlıkKg6,006,00

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AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri

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