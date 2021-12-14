Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 6,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Soya fasulyesi.
|Kg
|5,50
|6,50
|Ayçiçeği yağlık
|Kg
|6,00
|6,00
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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