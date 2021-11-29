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Osmaniye Ticaret Borsası

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 4,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg4,204,60
Kabuklu yer fıstığıKg10,0010,00

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri

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