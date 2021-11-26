Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığı en yüksek 18 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığı en yüksek 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|8,90
|18,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|5,00
|10,10
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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