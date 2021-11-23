Osmaniye Ticaret Borsası
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsası'nda iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 17 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|İç yer fıstığı
|Kg
|6,00
|17,00
|Kabuklu yer fıstığı
|Kg
|10,00
|10,00
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Ekonomi Haberleri
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