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Osmaniye Ticaret Borsası

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday (ekmeklik)Kg2,202,20
MısırKg2,902,91
Soya fasulyesiKg4,905,30

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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