Osmaniye Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,20
|2,20
|Mısır
|Kg
|2,90
|2,91
|Soya fasulyesi
|Kg
|4,90
|5,30
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AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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