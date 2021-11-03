Osmaniye Ticaret Borsası
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Ayçiçeği
|Kg
|4,75
|5,10
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|2,60
|2,65
|Soya fasulyesi
|Kg
|5,60
|5,60
|Mısır
|Kg
|2,65
|2,65
AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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