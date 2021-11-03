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Osmaniye Ticaret Borsası

AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Ekonomi
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
AyçiçeğiKg4,755,10
Buğday (ekmeklik)Kg2,602,65
Soya fasulyesiKg5,605,60
MısırKg2,652,65

AA / İsmihan Özgüven - Ekonomi Haberleri
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