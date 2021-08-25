Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Yer fıstığı (İç)
|Kg
|10,00
|18,50
|Yer fıstığı (Kabuklu)
|Kg
|5,00
|11,00
|Ekmeklik buğday
|Kg
|2,30
|2,30
|Pirinç
|Kg
|12,00
|12,00
|Arpa
|Kg
|2,50
|2,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu
Haber Yorumları
500